IN THE PALACE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 26 ФЕВРУАРИ ДО 6 МАРТ

Заявки за участие се приемат до 1-и декември 2020 г.

Най-големият фестивал за късометражно кино в района и единствен по рода си в страната - IN THE PALACE International Short Film Festival, ще проведе своето 18-то издание в началото на 2021 г. За разлика от традиционното лятно представяне, този път организаторите ще покажат новата селекция филми през студените месеци.

„В летния сезон Варна, съвсем разбирамео, е в своя разцвет - жива и изпълнена с хора, събития и безброй възможности за свободното време. Искаме да привнесем поне малко от тази жизненост в града в студените и мрачни месеци. А докато е сиво и негостоприемно навън, какво по-хубаво от това да отидеш на кино със семейство и приятели. Освен това сме подготвили и голяма изненада и съвсем скоро ще можем да кажем каква е тя и какво да очакват зрителите“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Заявките за участие в следващото издание са отворени и ще се приемат до 1-ви декември. Всеки желаещ да предложи своя филм може да го направи през международната платформа FilmFreeway (https://filmfreeway.com/InThePalaceISFF)

Една от новостите в 18-тото издание ще бъдат два нови конкурса - за пълнометражно кино (NOT SHORT AT ALL FILM COMPETITION) и за късометражни филми до 1 мин (TOO SHORT FILM COMPETITION).

За фестивала:

IN THE PALACE International Short Film Festival e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми в три категории за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: най-добър игрален от международната състезателна програма; най-добър анимационен от международната късометражна програма; и най-добър български филм. Заедно с това, от 2019 г. фестивалът е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - Оскари.

IN THE PALACE International Short Film Festival от 26 февруари до 06 март 2021 г. във Фестивален и конгресен център - Варна.

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражни филми.

