БЧК преустановява провеждането на курсове по ПДП за кандидат водачи на МПС

Туида Нюз преди 26 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 12

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка с решение на Министерски съвет № 673/25.09.2020 г. и с цел опазване здравето на курсистите БЧК преустановява провеждането на курсовете по Първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС и курсовете по Първа долекарска помощ на работното място в цялата страна, считано от 02.11.2020 г. до второ нареждане.