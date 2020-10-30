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Сливен. Новини от източника. Последни новини

БЧК преустановява провеждането на курсове по ПДП за кандидат водачи на МПС

30 октомври 2020 08:33, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 26 минути, брой четения: 12
БЧК

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка с решение на Министерски съвет № 673/25.09.2020 г. и с цел опазване здравето на курсистите БЧК преустановява провеждането на курсовете по Първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС и курсовете по Първа долекарска помощ на работното място в цялата страна, считано от 02.11.2020 г. до второ нареждане.

 

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