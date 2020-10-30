Лек спад в броя на заболелите от Covid-19 в България - 2689, 29 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 50

2 689 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 11 376 PCR теста. Още 536 души са излекувани, показват данните в Единния информационен портал.

Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 48 150.

Разпределение по области: Благоевград – 123; Бургас – 113; Варна – 160; Велико Търново – 19; Видин – 7; Враца – 56; Габрово – 58; Добрич – 18; Кърджали – 32; Кюстендил – 13; Ловеч – 12; Монтана – 35; Пазарджик – 51; Перник – 45; Плевен – 26; Пловдив – 268; Разград – 57; Русе – 131; Силистра – 16; Сливен – 29; Смолян – 23; София област – 58; София град – 1048; Стара Загора – 112; Търговище – 50; Хасково – 54; Шумен – 71; Ямбол – 4.

Активните случаи са 27 230.

В болница се лекуват 2 376 пациенти, 167 от тях са в интензивно отделение.

19 695 са излекуваните до момента.

Починали са още 28 души. Жертвите на вируса вече са 1 225.