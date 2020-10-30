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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.10.2020
No. Дата Длъжност Образование
2760 2.10.2020 готвач средно
2761 2.10.2020 сервитьор средно
2762 2.10.2020 продавач консултант средно
2763 2.10.2020 технолог химични процеси висше
2766 5.10.2020 монтажник кабели начално
2790 8.10.2020 машинен оператор средно
2791 8.10.2020 машинен оператор очистваща машина основно
2817 15.10.2020 шлайфист средно
2818 15.10.2020 техник съобщителна и свързочна техника средно
2843 20.10.2020 логопед висше
2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност
2858 22.10.2020 шивач средно
2861 23.10.2020 леяр средно
2863 26.10.2020 шивач основно/средно
2864 26.10.2020 даракчия основно/средно
2865 26.10.2020 организатор производство основно/средно
2866 26.10.2020 дърводелец мебелист основно/средно
2869 27.10.2020 помощник на учителя средно
2870 27.10.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно
2872 28.10.2020 помощник -възпитател средно
2873 28.10.2020 образователен медиатор основно