България представя проект на Национален план за възстановяване и устойчивост

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 23

Вицепремиерът на България Томислав Дончев ще представи днес (30 октомври) проект на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пресслужбата на българския кабинет.

Целта е да се започне поредица от публични дискусии, за да се очертае посоката на развитието на тази страна. Презентацията започва в 14:00 часа и ще се проведе онлайн поради сложната епидемиологична ситуация, пише още в съобщението.