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Сливен. Новини от източника. Последни новини

България представя проект на Национален план за възстановяване и устойчивост

30 октомври 2020 11:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 23
Томислав Дончев

Вицепремиерът на България Томислав Дончев ще представи днес (30 октомври) проект на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пресслужбата на българския кабинет.

Целта е да се започне поредица от публични дискусии, за да се очертае посоката на развитието на тази страна. Презентацията започва в 14:00 часа и ще се проведе онлайн поради сложната епидемиологична ситуация, пише още в съобщението.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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