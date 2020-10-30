Нощно земетресение разтърси Румъния

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 34

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер бе регистрирано в окръг Васлуй, в източна Румъния, 39 минути след полунощ, предаде ТАСС.

Засега няма данни за жертви и разрушения. Епицентърът е бил на дълбочина осем километра. В района бяха регистрирани още три по-слаби труса - с магнитуд 2,2, 2,2 и 2,9.

Земетресение с магнитуд 3 бе регистриран и в района на Вранча.