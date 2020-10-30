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Нощно земетресение разтърси Румъния

30 октомври 2020 13:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 34
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер бе регистрирано в окръг Васлуй, в източна Румъния, 39 минути след полунощ, предаде ТАСС.

Засега няма данни за жертви и разрушения. Епицентърът е бил на дълбочина осем километра. В района бяха регистрирани още три по-слаби труса - с магнитуд 2,2, 2,2 и 2,9.

Земетресение с магнитуд 3 бе регистриран и в района на Вранча.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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