Трус разтресе турски окръг

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 25

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е станало днес в турския окръг Бингьол в източната част на страната, предаде турската частна телевизия НТВ.

Трусът е бил регистриран от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации в 11:48 ч. местно време /10:48 българско/.

Земетресението е станало на дълбочина 7,62 км.