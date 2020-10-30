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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трус разтресе турски окръг

30 октомври 2020 13:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 25
Земетресение в Турция

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е станало днес в турския окръг Бингьол в източната част на страната, предаде турската частна телевизия НТВ.

Трусът е бил регистриран от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации в 11:48 ч. местно време /10:48 българско/.

Земетресението е станало на дълбочина 7,62 км.

Източник: БТА
Снимка: Туитър

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