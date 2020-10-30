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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 2 ноември започва изпълнението на линия № 110 от новата транспортна схима

30 октомври 2020 15:34, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
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„Пътнически превози“ ЕООД уведомява гражданите на Сливен, че от 02.11.2020 /понеделник/ ще се изпълнява градска линия №110 от новата транспортна схема на Община Сливен.

 

линия №110: начална спирка пл."Стоил войвода" - крайна спирка ЖПГара;

 

Маршрут: пл."Стоил войвода"- ул."Великокняжевска" - бул."Ген.Скобелев" - бул."Стефан Караджа" - бул."Цар Симеон" - бул."Илинденско въстание" - ЖПГара и обратно.

 

С час на тръгване:

 

от Текстилен техникум

 

делнично: 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

 

предпразнично: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

 

от ЖПГ

 

делнично: 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20

 

предпразнично: 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20

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