От 2 ноември започва изпълнението на линия №110 от новата транспортна схема

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 37

„Пътнически превози“ ЕООД уведомява гражданите на Сливен, че от 02.11.2020 /понеделник/ ще се изпълнява градска линия №110 от новата транспортна схема на Община Сливен.

линия №110: начална спирка пл."Стоил войвода" - крайна спирка ЖПГара;

Маршрут: пл."Стоил войвода"- ул."Великокняжевска" - бул."Ген.Скобелев" - бул."Стефан Караджа" - бул."Цар Симеон" - бул."Илинденско въстание" - ЖПГара и обратно.

С час на тръгване:

от Текстилен техникум

делнично: 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

предпразнично: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

от ЖПГ

делнично: 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20

предпразнично: 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20