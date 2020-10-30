Въоръжен мъж с газов пистолет влезе в офис за бързи кредити в Ямбол, арестуваха без да причини щети

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 31

В офис за бързи кредити в Ямбол днес следобед е влязъл мъж, въоръжен с газов пистолет, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова, без да посочва причините за действията му.

Пистолетът е бил отнет от намиращите се в офиса служители. Няма пострадали хора. Пристигналите на място полицейски екипи са задържали 63-годишен мъж и са иззели оръжието му.

Разследващите разясняват обстоятелствата около инцидента. Образувано е досъдебно производство.