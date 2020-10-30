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Корнелия Нинова е приета във ВМА с Covid-19

30 октомври 2020 20:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Корнелия Нинова

Лидерът на БСП - Корнелия Нинова, бе приета днес във ВМА София след положителен тест за COVID-19.

Повече информация за здравословното й състояние ще бъде предоставена допълнително.

Днес Нинова участва в пленарното заседание на парламента и изчете декларация от трибуната на Народното събрание срещу промени в Закона за обществените поръчки.

Общо четирима депутати от БСП дадоха положителни проби за Covid-19 - Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Анна Словова.

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