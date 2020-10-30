Корнелия Нинова е приета във ВМА с Covid-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Лидерът на БСП - Корнелия Нинова, бе приета днес във ВМА София след положителен тест за COVID-19.

Повече информация за здравословното й състояние ще бъде предоставена допълнително.

Днес Нинова участва в пленарното заседание на парламента и изчете декларация от трибуната на Народното събрание срещу промени в Закона за обществените поръчки.

Общо четирима депутати от БСП дадоха положителни проби за Covid-19 - Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Анна Словова.