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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2891 са новозаразените в България за последното денонощие, 50 от тях в Сливенско
2891 са новозаразените у нас, установени сред 12 634 PCR теста. Случаите са с 202 повече от вчера, но са по-малко в процентно отношение от изследваните – 22,8 на сто.
Това показват данните в Единния информационен портал. Общият брой на потвърдените случаи става 51 041, от които активни 29 910.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е: Благоевград – 149; Бургас – 73;
Варна – 158; Велико Търново – 54; Видин – 13; Враца – 63; Габрово – 68; Добрич – 16; Кърджали – 68; Кюстендил – 25; Ловеч -56; Монтана – 38; Пазарджик – 59; Перник – 54; Плевен – 98; Пловдив – 204; Разград – 39; Русе – 132; Силистра – 17; Сливен – 50; Смолян – 17; София област – 63; София (град) – 1059; Стара Загора – 121; Търговище – 58; Хасково – 46; Шумен – 60; Ямбол – 33.
Още 182 души са излекувани, броят на преборилите болестта става 19 877.
В болница са 2447, 165 от тях в интензивни отделения.
Починалите с COVID – 19 са за последното денонощие са 24, общо 1254 души.
Снимка: pixabay.com