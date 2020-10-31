Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Борисов поднесе съболезнования по повод земетресението в Егейско море

31 октомври 2020 09:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27
Бойко Борисов

Министър-председателят Бойко Борисов изразява своите дълбоки съболезнования във връзка с разрушителното земетресение, което предизвика жертви и щети в Гърция и Турция. По този повод премиерът Борисов проведе телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Съболезнованията на премера бяха поднесени и на гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис в телефонен разговор между представителите на кабинетите на двамата лидери.

Премиерът Борисов изрази българската солидарност с народите на Гърция и Турция в този трагичен момент. Министър-председателят изтъкна готовността на страната ни, в случай на необходимост, да окаже помощ и съдействие за преодоляване на последствията от земетресението. „Като съседи в нужда сме длъжни да си помагаме. Затова трябва да пазим уважение помежду си и да поддържаме винаги диалог“, заяви премиерът Бойко Борисов пред турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Думите на премиера Борисов бяха предадени и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Снимка: МС

« предишнаследваща »


 