Премиерът Борисов поднесе съболезнования по повод земетресението в Егейско море

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 27

Министър-председателят Бойко Борисов изразява своите дълбоки съболезнования във връзка с разрушителното земетресение, което предизвика жертви и щети в Гърция и Турция. По този повод премиерът Борисов проведе телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Съболезнованията на премера бяха поднесени и на гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис в телефонен разговор между представителите на кабинетите на двамата лидери.

Премиерът Борисов изрази българската солидарност с народите на Гърция и Турция в този трагичен момент. Министър-председателят изтъкна готовността на страната ни, в случай на необходимост, да окаже помощ и съдействие за преодоляване на последствията от земетресението. „Като съседи в нужда сме длъжни да си помагаме. Затова трябва да пазим уважение помежду си и да поддържаме винаги диалог“, заяви премиерът Бойко Борисов пред турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Думите на премиера Борисов бяха предадени и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.