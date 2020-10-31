Ново земетресение в Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 27

Земетресение с магнитуд от 4,1 по Рихтер беше регистрирано в Гърция, предаде Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на около 8 километра североизточно от гръцкия град Неон-Карловаси, на дълбочина 10 километра. Няма данни са пострадали.

Междувременно трус от 5,6 по Рихтер беше регистрирано и в Норвегия. Епицентърът на труса е бил на около 205 километра северозападно от селището Олонкинбюен, на дълбочина 10 километра. Няма данни за пострадали хора и разрушения.