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Ново земетресение в Гърция

31 октомври 2020 09:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 27
Земетресение

Земетресение с магнитуд от 4,1 по Рихтер беше регистрирано в Гърция, предаде Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на около 8 километра североизточно от гръцкия град Неон-Карловаси, на дълбочина 10 километра. Няма данни са пострадали.

Междувременно трус от 5,6 по Рихтер беше регистрирано и в Норвегия. Епицентърът на труса е бил на около 205 километра северозападно от селището Олонкинбюен, на дълбочина 10 километра. Няма данни за пострадали хора и разрушения.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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