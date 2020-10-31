Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.11-08.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 27

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 ноември 2020 г.?

Свински врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,99 лв. за кг.

Македонска или Родопска наденица – 6,49 лв. за кг.

Шпек варено-пушен, Класик или Бургас – 14,89 лв. за кг.

Салата Снежанка или Разядка с печени чушки – 4,89 лв. за кг.

Бяло зеле клас 1 – 0,37 лв. за кг.

Компот от белени праскови „Kalia“ – 1,69 лв. за буркан от 680 грама

Компот за пиене различни видове „Kompotti“ – 2,85 лв. за 1 литър

Пчелен мед „Булмед“ – 5,49 лв. за 900 грама

Бургаско пиво – 0,74 лв. за кен

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/