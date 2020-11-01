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Спад на заразените с коронавирус в България - 1803 за последното денонощие, 37 от тях в Сливенско

01 ноември 2020 09:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69
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1803 са новите случаи на COVID-19 за последното денонощие у нас, при направени 7 259 PCR теста, показват данните в Националната информационна система.

Общият брой на потвърдените случаи става 52 844, от които 31 520 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 38; Бургас – 84; Варна – 114; Велико Търново – 22; Видин – 5; Враца – 34; Габрово – 48; Добрич – 17; Кюстендил – 54; Ловеч – 9; Монтана – 63; Пазарджик – 35; Перник – 29; Плевен – 30; Пловдив – 136; Разград – 37; Русе – 51; Силистра – 28; Сливен – 37; Смолян – 17; София област – 53; София (град) – 740; Стара Загора – 53; Търговище – 24; Хасково – 13; Шумен – 6; Ямбол – 26.

168 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 20 045.

Хоспитализираните са 2 612, от които 166 са в интензивното отделение.

Починалите за последното денонощие са 25 души, а общият брой става 1 279.

Снимка: pixabay.com

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