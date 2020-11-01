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Почина бащата на Цвета Караянчева

01 ноември 2020 16:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23
Свещ

Тази сутрин е починал бащата на председателят на 44-ото Народно събрание Цвета Караянчева, съобщи ПИК.

Той е получил инсулт преди няколко дни, научи "24 часа". После се е заразил с коронавирус.

Отслабеният му организъм не е могъл да понесе тежката болест. Родителите на Караянчева живеят в Кърджали. Баща й - Вълчо Вълчев, 46 години е бил багерист, споделя тя в интервюта.

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