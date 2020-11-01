Почина бащата на Цвета Караянчева

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 23

Тази сутрин е починал бащата на председателят на 44-ото Народно събрание Цвета Караянчева, съобщи ПИК.

Той е получил инсулт преди няколко дни, научи "24 часа". После се е заразил с коронавирус.

Отслабеният му организъм не е могъл да понесе тежката болест. Родителите на Караянчева живеят в Кърджали. Баща й - Вълчо Вълчев, 46 години е бил багерист, споделя тя в интервюта.