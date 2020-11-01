Кметът на Сливен Стефан Радев и семейството му са с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 44

Кметът на Сливен Стефан Радев и семейството му са с коронавирус.

За това съобщи днес самият градоначалник в профила си във фейсбук. Ето какво е написал той:

"Скъпи приятели, резултатът ми от извършен PCR-тест е положителен за COVID-19. Съпругата ми и синът ми също са с положителни тестове. Заедно с моето семейство сме изолирани, на домашно лечение и се чувстваме добре.

Пазете се и спазвайте мерките за безопасност!"