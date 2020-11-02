1 225 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 44

1 225 са новите случаи на коронавирус, потвърдени от направени 5 457 PCR теста. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 са 54 069, показват данните в Единния информационен портал.

Активните случаи са 32 241.

Разпределение по области: Благоевград – 68; Бургас – 16; Варна – 57; Велико Търново – 17; Видин – 19; Враца – 32; Габрово – 19; Добрич – 8; Кърджали – 9; Кюстендил – 31; Ловеч – 13; Монтана – 9; Пазарджик – 22; Перник – 39; Плевен – 11; Пловдив – 68; Разград – 22; Русе – 7; Силистра – 11; Сливен – 24; Смолян – 3; София област – 58; София град – 575; Стара Загора – 24; Търговище – 17; Хасково – 13; Шумен – 31; Ямбол – 2.

В болница се лекуват 2 680 пациенти, 169 от тях са в интензивно отделение.

Още 485 пребориха инфекцията и общият брой излекувани вече е 20 530.

През последното денонощие са починали 19 души. Жертвите на вируса вече са 1 298.