Криминална хроника Ямбол - 02.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 41

Информационен бюлетин 02.11.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.