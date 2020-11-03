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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.11.2020

03 ноември 2020 09:40, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36

No. Дата Длъжност Образование

2766 5.10.2020 монтажник кабели начално

2790 8.10.2020 машинен оператор средно

2791 8.10.2020 машинен оператор очистваща машина основно

2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност

2858 22.10.2020 шивач средно

2861 23.10.2020 леяр средно

2863 26.10.2020 шивач основно/средно

2864 26.10.2020 даракчия основно/средно

2865 26.10.2020 организатор производство основно/средно

2866 26.10.2020 дърводелец мебелист основно/средно

2879 2.11.2020 автомеханик средно

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