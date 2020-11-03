2427 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 11 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

2427 са новите случаи на коронавирус, установени при направени 7 910 теста. Потвърдените с COVID-19 вече са 56 496, показват данните в Единния информационен портал.

Позитивни за инфекцията са 30,6% от тестваните.

Разпределение по области: Благоевград – 136; Бургас – 57; Варна – 148; Велико Търново – 23; Видин – 2; Враца – 55; Габрово – 34; Добрич – 23; Кърджали – 34; Кюстендил – 30; Ловеч – 29; Монтана – 60; Пазарджик – 37; Перник – 60; Плевен – 45; Пловдив – 255; Разград – 27; Русе – 86; Силистра – 4; Сливен – 11; Смолян – 20; София област – 56; София град – 979; Стара Загора – 53; Търговище – 26; Хасково – 36; Шумен – 93; Ямбол – 8.

Активните случаи са 34 110. В болница се лекуват 2 841, от които 180 са в интензивно отделение.

Още 507 са преборили болестта за последните 24 часа. Излекуваните до момента са 21 037.

През последното денонощие от инфекцията са починали 51 души. Жертвите на болестта вече са 1 349.