Криминална хроника Ямбол - 03.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 43

Информационен бюлетин 03.11.2020 г.

Две кражби от търговски обекти разследват служители от РУ-Ямбол.

Сутринта на 2 ноември в полицията е получен сигнал, че на ул. „Акация“ в областния град, след взлом на прегради е проникнато в магазин и е извършена кражба на хранителни продукти, алкохол и цигари. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

Около 04:00 часа на 3 ноември служители на охранителна фирма подали сигнал в полицията, че на ул.“Преслав“ е констатирано взломно проникване в обект за продажба на алкохол и цигари. Нанесената щета е в процес на установяване. Разследването продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.