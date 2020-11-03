Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 03.11.2020 г.

03 ноември 2020 12:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 43
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 03.11.2020 г.

 

Две кражби от търговски обекти разследват служители от РУ-Ямбол.

Сутринта на 2 ноември в полицията е получен сигнал, че на ул. „Акация“ в областния град, след взлом на прегради е проникнато в магазин и е извършена кражба на хранителни продукти, алкохол и цигари. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

Около 04:00 часа на 3 ноември служители на охранителна фирма подали сигнал в полицията, че на ул.“Преслав“ е констатирано взломно проникване в обект за продажба на алкохол и цигари. Нанесената щета е в процес на установяване. Разследването продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишна


 