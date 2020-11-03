ПРИЗИВ ЗА ПОМОЩ

ДГ "Детски рай" преди 45 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 45

Нека помогнем!

Мария Димитрова – млад учител в Средно училище „Константин Константинов” – Сливен, амбициозен, позитивен и състрадателен човек, има нужда от нашата помощ. За да се справи със здравословен проблем – множествен миелом, тя и семейството й се нуждаят от подкрепа. В момента тя е на лечение в Турция. За първия етап са необходими 80 000 лв. След това ще се извърши трансплантация на костен мозък и ще са необходими още средства.

Надяваме се да се включите в каузата, да подадем ръка на Мария в този труден момент и заедно да успеем да върнем щастието в очите на този млад и отговорен учител.

Ако желаете да бъдете съпричастни, банковата сметка е:

УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

Сметка/Account – 7000 1524181929

IBAN – BG86 UNCR 7000 1524 1819 29

титуляр - Мария Славчева Димитрова

В детската градина има поставени кутии в помощ на Мария!