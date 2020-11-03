Заразена с коронавирус жена от Нови пазар се разходила до Шумен

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Полицейски служители от районното управление в Нови пазар установили при проверка вчера, че поставена под 14-дневна карантина жена от града не е в дома си, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

Униформените се свързали с нея по телефона. 51-годишната жена, диагностицирана с COVID-19, им казала, че е в Шумен.

Случаят е докладван в компетентната прокуратура. Работата по регистрирания заявителски материал за престъпление по чл. 355, ал. 1 от НК продължава.