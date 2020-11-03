ВОДАТА Е БЕЗЦЕНЕН ДАР!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 11 часа, брой четения: 17 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 17

С наблюдения и опити премина днес часът по Човекът и природата. Учениците от III"а" и III"б" клас научно установиха някои от най-важните свойства на водата. Те имаха възможност да експериментират, да анализират резултатите от направените опити и да формулират сами изводи за свойствата и значението на водата. Дадоха полезни съвети как да я пестим и опазваме.

В края на лабораторното занятие младите учени отправиха своето послание към всички за опазването на този незаменим природен ресурс.

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