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ВОДАТА Е БЕЗЦЕНЕН ДАР!

03 ноември 2020 20:49, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 11 часа, брой четения: 17
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С наблюдения и опити премина днес часът по Човекът и природата. Учениците от III"а" и III"б" клас научно установиха някои от най-важните свойства на водата. Те имаха възможност да експериментират, да анализират резултатите от направените опити и да формулират сами изводи за свойствата и значението на водата. Дадоха полезни съвети как да я пестим и опазваме.

В края на лабораторното занятие младите учени отправиха своето послание към всички за опазването на този незаменим природен ресурс.

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