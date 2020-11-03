В Ямбол затварят входът на Градския парк към зала „Диана“ и пътят към комплекс „Златен рог“ за довършителен ремонт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 23

Входът на Градския парк към зала „Диана“ и пътят към комплекс „Златен рог“ ще бъдат затворени за автомобили на 4 ноември /сряда/ и 5 ноември /четвъртък/, във връзка с довършителни ремонтни дейности, свързани с разширение на улица „Димитър Благоев“.

Всички останали входове на парка са отворени, създадена е временна организация на движението.

Община Ямбол се извинява за причиненото неудобство!

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