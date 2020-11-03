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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гърция въвежда ограничения на ГКПП „Промахон”

03 ноември 2020 21:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Трафик

От тази вечер Гърция въвежда ограничения при преминаването през ГКПП „Промахон”.

От 21:00 до 05:00 ч. през пункта ще бъдат пропускани за влизане в Гърция само гръцки граждани с леки автомобили и автобуси, които ще изчакват на паркинга след граничния пункт до 05:00 ч.

Мярката се налага заради усложнената обстановка около COVID-19, съобщават от „Гранична полиция”.

Останалите граждани с леки коли и автобуси няма да бъдат допускани през този часови диапазон. Товарните автомобили ще преминават без промяна, както досега.

Ограничението ще продължи до 17 ноември 2020 г.

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