Гърция въвежда ограничения на ГКПП „Промахон”

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От тази вечер Гърция въвежда ограничения при преминаването през ГКПП „Промахон”.

От 21:00 до 05:00 ч. през пункта ще бъдат пропускани за влизане в Гърция само гръцки граждани с леки автомобили и автобуси, които ще изчакват на паркинга след граничния пункт до 05:00 ч.

Мярката се налага заради усложнената обстановка около COVID-19, съобщават от „Гранична полиция”.

Останалите граждани с леки коли и автобуси няма да бъдат допускани през този часови диапазон. Товарните автомобили ще преминават без промяна, както досега.

Ограничението ще продължи до 17 ноември 2020 г.