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Ръст на болните от коронавирус в България през последното денонощие - 4041, 56 от тях в Сливенско
4041 са новорегистрираните случаи на коронавирусна инфекция при направени 11 066 PCR теста.
Това е над 36 процента от изследваните през последното денонощие, показват данните в единния информационен портал.
Разпределението по области е, както следва: Благоевград – 177; Бургас – 114; Варна – 203; Велико Търново - 79; Видин – 44; Враца – 55; Габрово – 83; Добрич – 28; Кърджали – 36; Кюстендил – 98; Ловеч 22; Монтана – 113; Пазарджик – 49; Перник – 80; Плевен – 64; Пловдив – 337; Разград – 45; Русе – 192; Силистра – 49; Сливен – 56; Смолян – 25; София област – 101; София (град) – 1619; Стара Загора – 141; Търговище – 21; Хасково – 56 ; Шумен – 106; Ямбол – 48.
Починали са 63 души. С тях загубилите битката с болестта стават 1 412.
37 581 са активните случаи в страната в момента, като 2922 пациенти са в болници, от тях 210 са в интензивни отделения.
Излекуваните пациенти за последното денонощие са 507, с тях общият брой е вече 21 544.
От началото на пандемията 60 537 са потвърдените случаи с COVID-19 у нас.
Снимка: pixabay.com