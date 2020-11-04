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На многая лета за дядо владика!

04 ноември 2020 13:23, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Иоаникий

Днес, 4 ноември, Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Иоаникий празнува имен ден.

Областният управител Чавдар Божурски поздрави дядо владика за празника, с пожелания за много здраве и дълголетие. „За мен е чест да бъдете наш духовен водач. Любовта Ви към хората, към историята, към Отечеството са пример са всички нас и вдъхновяват поколения“, заявява областният управител в изпратения поздравителен адрес.

Дядо владика е ръкоположен за епископ с титлата „Велички“ на 20 април 1975 г. в храма „Александър Невски“ в София. На 49-годишна възраст, на 23 март 1980 г., е избран от клира за сливенски митрополит. А на 13 април с.г. е канонизиран от Светия Синод за сливенски митрополит.

 

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Поздравитеен адрес на областния управител Чавдар Божурски [34.0KB]

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