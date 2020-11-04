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Сливенският митрополит Йоаникий празнува имен ден на 4 ноември

04 ноември 2020 15:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 44
Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Иоаникий

Днес, 4 ноември, Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Иоаникий празнува имен ден.

Областният управител Чавдар Божурски поздрави дядо владика за празника, с пожелания за много здраве и дълголетие. „За мен е чест да бъдете наш духовен водач. Любовта Ви към хората, към историята, към Отечеството са пример са всички нас и вдъхновяват поколения“, заявява областният управител в изпратения поздравителен адрес.

Дядо владика е ръкоположен за епископ с титлата „Велички“ на 20 април 1975 г. в храма „Александър Невски“ в София. На 49-годишна възраст, на 23 март 1980 г., е избран от клира за сливенски митрополит. А на 13 април с.г. е канонизиран от Светия Синод за сливенски митрополит.

Преп. Йоаникий Велики от младини бил възпитан в страх Божи. Напуснал светския живот, отишъл на Олимп и заживял като отшелник в пещера. Там Господ го дарил с чудотворна сила и голяма мъдрост. Много благочестиви хора идвали при светия угодник, за да получат от него съвети. Преп. Йоаникий сочел на грешниците правия път, лекувал болните с името на Христа и извършвал много чудеса.

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