Криминална хроника Ямбол - 04.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 41

Информационен бюлетин 04.11.2020 г.

Служители от РУ-Ямбол разкриха извършителите на кражба от търговски обект. Разследването започнало на 2 ноември по сигнал за взломна кражба на хранителни продукти, алкохол и цигари от магазин на ул. „Акация“ в областния град. В резултат на преведените бързи оперативно издирвателни мероприятия е установена съпричастността към посегателството на двама непълнолетни местни жители. Част от инкриминираните стоки са предадени по надлежен ред. Работата по случая продължава.