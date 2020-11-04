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Криминална хроника Ямбол - 04.11.2020 г.

04 ноември 2020 21:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 41
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 04.11.2020 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разкриха извършителите на кражба от търговски обект. Разследването започнало на 2 ноември по сигнал за взломна кражба на хранителни продукти, алкохол и цигари от магазин на ул. „Акация“ в областния град. В резултат на преведените бързи оперативно издирвателни мероприятия е установена съпричастността към посегателството на двама непълнолетни местни жители. Част от инкриминираните стоки са предадени по надлежен ред. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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