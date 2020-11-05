Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре, с. Желю войвода и село Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 05.11 /четвъртък/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Крушаре,Желю войвода,Ковачите от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.