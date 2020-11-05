Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

"АЗ РИСУВАМ"

05 ноември 2020 11:23, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 28 минути, брой четения: 14
Снимка 1

Отлично представяне на малките ни художници в традиционното състезание "Аз рисувам", организирано от Сдружението на българските начални учители.

Тази година учениците рисуваха на тема "Къща в планината".

От 48 достойно представили се участници 36 са с максимален брой точки - 50.

Пожелаваме успех на всички участници и в следващото състезание!

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7
« предишна


 