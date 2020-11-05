"АЗ РИСУВАМ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 28 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 14

Отлично представяне на малките ни художници в традиционното състезание "Аз рисувам", организирано от Сдружението на българските начални учители.

Тази година учениците рисуваха на тема "Къща в планината".

От 48 достойно представили се участници 36 са с максимален брой точки - 50.

Пожелаваме успех на всички участници и в следващото състезание!

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