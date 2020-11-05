В събота е Архангелова задушница, "Пътнически превози" Сливен пускат допълнителни автобуси

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 27

От „Пътнически превози“ ЕООД – Сливен обявиха допълнителните курсове на автобуси на 7 ноември, Архангелова задушница до Парк „Нови гробища“. Курсовете ще бъдат от спирка „Център“ /ДКЦ2/ и пл. „Стоил войвода“ по линия №24, както следва:

1. С маршрути:

- от сп. „Център“: бул. „Стефан Караджа“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. „Централен паркинг“ и сп. портал „Запад“/ и обратно;

- от пл. „Стоил войвода“ /Текстилен техникум/ л. №24: ул. „Великокняжевска“, ул. „Г.Раковски“, бул. „Панайот Хитов“, бул.Стефан Стамболов“, бул. „Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. „Централен паркинг“ и сп. портал „Запад/ и обратно.

2. С часове на тръгване:

От Център:7:30 ч., 7:45 ч., 8:00 ч., 8:15 ч., 8:30 ч., 8:45 ч., 9:00 ч., 9:15 ч., 9:30 ч., 9:45 ч., 10:00 ч., 10:15 ч., 10:30 ч., 10:45 ч., 11:00 ч., 11:15 ч., 11:30 ч., 11:45 ч., 12:00 ч., 12:15 ч.,

От Нови гробища за Център:7:45 ч., 8:15 ч., 8:45 ч., 9:15 ч., 9:30 ч., 9:45 ч., 10:00 ч., 10:15 ч., 10:30 ч., 10:45 ч., 11:00 ч., 11:15 ч., 11:30 ч., 11:45 ч., 12:00 ч. 12:15 ч., 12:30 ч.

От Текстилен техникум: 7:20 ч., 7:40 ч., 8:00 ч., 8:20 ч., 8:40 ч., 9:00 ч., 9:20 ч., 9:40 ч., 10:00 ч., 10:20 ч., 10:40 ч., 11:00 ч., 11:20 ч., 11:40 ч., 12:00 ч., 12:20 ч.

От Нови гробища за Т. техникум: 7:50 ч., 8:10 ч., 8:30 ч., 8:50 ч., 9:10 ч., 9:30 ч., 9:50 ч., 10:10 ч,. 10:30 ч. 10:50 ч. 11:10 ч., 11:30 ч., 11:50 ч., 12:10 ч., 12:30 ч., 12:50 ч.

Във връзка с предприетите противоепидемични мерки, гражданите се призовават да бъдат отговорни, да спазват дистанция и да избягват струпването на големи групи на едно място.