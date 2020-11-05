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Криминална хроника Ямбол - 05.11.2020 г.

05 ноември 2020 17:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 32
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 05.11.2020 г.

 

За броени часове служители от РУ-Ямбол разкриха кражба от търговски обект. Разследването започнало на 3 ноември по сигнал, че от магазин за хранителни стоки, след разрушаване на част от покрив е извършена кражба на различни стоки. В резултат на проведените бързи оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят - 35-годишен, криминално проявен местен жител. На 4 ноември, в хода на разследването мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава в под наблюдението на Районна прокуратура - Ямбол.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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