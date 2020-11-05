Криминална хроника Ямбол - 05.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 32

Информационен бюлетин 05.11.2020 г.

За броени часове служители от РУ-Ямбол разкриха кражба от търговски обект. Разследването започнало на 3 ноември по сигнал, че от магазин за хранителни стоки, след разрушаване на част от покрив е извършена кражба на различни стоки. В резултат на проведените бързи оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят - 35-годишен, криминално проявен местен жител. На 4 ноември, в хода на разследването мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава в под наблюдението на Районна прокуратура - Ямбол.