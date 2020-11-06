3 754 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 47 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 34

3 754 са новите случаи на коронавирус, потвърдени от 11 131 теста. Общият брой регистрирани с COVID-19 е 68 345, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 199; Бургас – 266; Варна – 293; Велико Търново – 51; Видин – 23; Враца – 86; Габрово – 66; Добрич – 28; Кърджали – 25; Кюстендил – 71; Ловеч – 10; Монтана – 45; Пазарджик – 58; Перник – 98; Плевен – 68; Пловдив – 367; Разград – 32; Русе – 148; Силистра – 18; Сливен – 47; Смолян – 29; София област – 81; София град – 1264; Стара Загора – 141; Търговище – 30; Хасково – 62; Шумен – 90; Ямбол – 58.

Активните случаи са 44 118. В болница се лекуват 3 424, от които 250 в интензивно отделение.

През последното денонощие излекуваните са 762, общо 22 709 души са преборили болестта от началото на пандемията.

Починали са още 52 души. Жертвите на вируса вече са 1 518.