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Премиерът Бойко Борисов: България е единствената държава от ЕС, чийто дефицит няма да надвиши 3%

06 ноември 2020 09:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Бойко Борисов

България е единствената държава в ЕС, чийто дефицит няма да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2020 г., написа българският премиер Бойко Борисов в публикация във Facebook, позовавайки се на данните от есенната икономическа прогноза на Европейската комисия, представени днес (5 ноември) от еврокомисаря по икономика Паоло Джентилони.

Според данните БВП на България ще се свие с 5,1% тази година, но ще се увеличи с 2,6% през 2021 г. и с 3,7% през 2022 г. Това е поредното потвърждение на думите ми от вчера, че ще поставя страната във възход след криза, добави Борисов.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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