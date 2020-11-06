Болницата обявява конкурс за лекари-специализанти

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Конкурс за лекари - специализанти обявява МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Подробности - в заповедта на изпълнителния директор, която е в прикачения файл.

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