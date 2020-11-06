Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 06.11.2020 г.

06 ноември 2020 14:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 06.11.2020 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разкриха кражба на пари от търговски обект в града. Разследването започнало на 3 ноември по сигнал, че от магазин на ул. „Д.Благоев“ в областния град е извършена кражба на около 2000 лева. На място е установено, че в обекта е проникнато след разрушаване на преграда. В резултат на проведените бързи оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят - 24-годишен местен жител, криминално проявен. На 5 ноември, в хода на разследването мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава в под наблюдението на Районна прокуратура - Ямбол.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 5 ноември към 18:40 ч., на тел. 112, е получено съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие с материални щети, на ул.“Търговска“ в град Ямбол. На място е установено, че лек автомобил „Дачия Сандеро“, управляван от 62-годишен мъж от Ямбол, при движение към центъра на града е навлязъл в насрещното платно за движение и се е ударил челно в автобус, управляван от 63-годишен мъж. Няма пострадали хора. По автобуса са нанесени значителни материални щети. При пробата на водача на лекия автомобил за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила, а пробата на водача на автобуса е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ - Ямбол.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 