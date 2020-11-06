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Криминална хроника Ямбол - 06.11.2020 г.
Информационен бюлетин 06.11.2020 г.
Служители от РУ-Ямбол разкриха кражба на пари от търговски обект в града. Разследването започнало на 3 ноември по сигнал, че от магазин на ул. „Д.Благоев“ в областния град е извършена кражба на около 2000 лева. На място е установено, че в обекта е проникнато след разрушаване на преграда. В резултат на проведените бързи оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят - 24-годишен местен жител, криминално проявен. На 5 ноември, в хода на разследването мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава в под наблюдението на Районна прокуратура - Ямбол.
Пътнотранспортни произшествия:
На 5 ноември към 18:40 ч., на тел. 112, е получено съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие с материални щети, на ул.“Търговска“ в град Ямбол. На място е установено, че лек автомобил „Дачия Сандеро“, управляван от 62-годишен мъж от Ямбол, при движение към центъра на града е навлязъл в насрещното платно за движение и се е ударил челно в автобус, управляван от 63-годишен мъж. Няма пострадали хора. По автобуса са нанесени значителни материални щети. При пробата на водача на лекия автомобил за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила, а пробата на водача на автобуса е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ - Ямбол.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет