"ДОБРОТО Е СРЕД НАС!"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 12 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 12

Йовковата доброта намeри отражение в рисунките нарисувани с огромна любов и старание от второкласниците по повод 40 - годишния юбилей на СУ "Йордан Йовков".

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