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"ДОБРОТО Е СРЕД НАС!"

06 ноември 2020 15:27, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 12
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Йовковата доброта намeри отражение в рисунките нарисувани с огромна любов и старание от второкласниците по повод 40 - годишния юбилей на СУ "Йордан Йовков".

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