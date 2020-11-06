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БЕЛИ ЛЯСТОВИЦИ

06 ноември 2020 15:57, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 16
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Днес литнаха белите лястовици в класните стаи на първи "а" и първи "б" клас. С трепет и вълнение децата ги изработиха по повод патронния празник на училището.

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