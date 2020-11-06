Бус блъсна и уби на място мъж на главен булевард в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 21

Тежък инцидент в Ямбол. Малко след 18:00 часа бус е блъснал и убил мъж на основен булевард в града, предаде „БНТ“. Инцидентът е станал преди моста на река Тунджа.

Фирменоят бус е помел внезапно изскочилия на пътното платно човек. Той не е пресичал на пешеходна пътека.

Веднага на мястото е била изпратена линейка, но медиците само са констатирали смъртта на мъжа.

Самоличността на загиналия предстои да бъде установена.