Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.11-15.11.2020 г.

07 ноември 2020 11:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 ноември 2020 г.?

 

Портокали клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Свинска плешка без кост от нашата витрина – 5,79 лв. за кг.

Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 2,89 лв. за 250 грама

Полифлорен пчелен мед „Rubikon“ – 6,49 лв. за кг.

Газирана напитка Pepsi, 7-UP, Mirinda или Evervess – 1,15 лв. за 1,5 литра

Авокадо клас 1 – 5,99 лв. за 700 грама в опаковка

Манго клас 1 – 1,99 лв. за брой

Киви клас 1 – 2,39 лв. за кг.

Картофи клас 1 – 2,45 лв. за 5 кг. в мрежа

Спанак клас 1 – 1,99 лв. за 300 грама в опаковка

Червено цвекло клас 1 – 0,79 лв. за кг.

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 