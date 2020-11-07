Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.11-15.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 ноември 2020 г.?

Портокали клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Свинска плешка без кост от нашата витрина – 5,79 лв. за кг.

Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 2,89 лв. за 250 грама

Полифлорен пчелен мед „Rubikon“ – 6,49 лв. за кг.

Газирана напитка Pepsi, 7-UP, Mirinda или Evervess – 1,15 лв. за 1,5 литра

Авокадо клас 1 – 5,99 лв. за 700 грама в опаковка

Манго клас 1 – 1,99 лв. за брой

Киви клас 1 – 2,39 лв. за кг.

Картофи клас 1 – 2,45 лв. за 5 кг. в мрежа

Спанак клас 1 – 1,99 лв. за 300 грама в опаковка

Червено цвекло клас 1 – 0,79 лв. за кг.

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/