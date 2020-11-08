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Борисов поздрави Байдън

08 ноември 2020 11:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 28
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов поздрави Джо Байдън и Камала Харис за победата на изборите в САЩ като президент и вицепрезидент през своя профил във Фейсбук.

"Поздравявам Джо Байдън и Камала Харис! Бих искал да потвърдя решителността на българското правителство да работи за задълбочаването на партньорството със САЩ и за укрепването на трансатлантическото сътрудничество", написа министър-председателят във Facebook.

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