Служители на оръжеен завод Арсенал с повдигнати обвинения за незаконно производство на огнестрелни оръжия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 32

Българската специализирана прокуратура повдигна обвинение срещу петима души, включително двама българи, заети в оръжейната фабрика "Арсенал" в Казанлък за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на огнестрелни оръжия, съобщи прокуратурата.

Полицията нахлу в домовете на членовете на престъпната група и откри различни огнестрелни оръжия, включително полуавтоматични пушки и пистолети Макаров с шумозаглушители и прицели. Групата функционира от януари 2020 г. Компетентните органи разследват дали и как двамата служители на оръжейния завод в Казанлък са взели незаконно оръжейни части, които по-късно са били сглобени в пушки и пистолети.