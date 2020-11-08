Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 08.11.2020 г., неделя
Сливенското село Каменово кани следващата година новия президент на САЩ Джо Байдън на сбор.
Близо 2 500 души празнуват на Архангеловден в Сливен.
Младежите от БСП Сливен дариха над 200 книги на читалището в село Глуфишево.
На 06.11.2020 г. служители на Дирекция Природен парк “Сините камъни” освежиха маркировката (бяло – жълто- бяло) по една от регламентираните пътеки: Долна лифтова станция – разклон скален феномен “Халката” – “Тютюнлюка” – “Голяма чаталка” – “Равна река” – Горна лифтова станция.
Областният управител на Сливен Чавдар Божурски честити професионалния празник на полицията.
На 08.11 поради авария бе прекъснато водоподаването в района на ул. "Стефан Султанов" /кв. Руски/.
51 са регистрираните заразени с коронавирус през изминалото денонощие в Сливенско.