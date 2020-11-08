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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 08.11.2020 г., неделя

08 ноември 2020 15:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 33 минути, брой четения: 43
Сливен

Сливенското село Каменово кани следващата година новия президент на САЩ Джо Байдън на сбор.

Близо 2 500 души празнуват на Архангеловден в Сливен.

Младежите от БСП Сливен дариха над 200 книги на читалището в село Глуфишево.

На 06.11.2020 г. служители на Дирекция Природен парк “Сините камъни” освежиха маркировката (бяло – жълто- бяло) по една от регламентираните пътеки: Долна лифтова станция – разклон скален феномен “Халката” – “Тютюнлюка” – “Голяма чаталка” – “Равна река” – Горна лифтова станция.

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски честити професионалния празник на полицията.

На 08.11 поради авария бе прекъснато водоподаването в района на ул. "Стефан Султанов" /кв. Руски/.

51 са регистрираните заразени с коронавирус през изминалото денонощие в Сливенско.

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