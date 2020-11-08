Веселин Маринов е с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 29

Легендарният български естраден певец Веселин Маринов е постъпил в МВР болница, пише вестник "Телеграф".

Изпълнителят на "Нашата полиция ни пази" е имал симптоми на коронавирусна инфекция и след като тестът му се е оказал положителен, а състоянието му тежко, се наложило да влезе в болница.