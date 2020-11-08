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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Веселин Маринов е с коронавирус

08 ноември 2020 16:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 29
Веселин Маринов

Легендарният български естраден певец Веселин Маринов е постъпил в МВР болница, пише вестник "Телеграф".

Изпълнителят на "Нашата полиция ни пази" е имал симптоми на коронавирусна инфекция и след като тестът му се е оказал положителен, а състоянието му тежко, се наложило да влезе в болница.

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