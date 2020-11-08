София и Скопие ще продължат да търсят общо решение на отворени въпроси

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Премиерът на България Бойко Борисов и премиерът на Северна Македония Зоран Заев проведоха телефонен разговор в неделя следобед. Премиерите Борисов и Заев заявиха, че възнамеряват да намерят решение на отворените двустранни въпроси, съобщи агенция МИА, цитирана от БГНЕС.

Борисов и Зоран Заев заявиха, че преговорите между тях, както и между представители на правителството и екипа ще продължат, за да се постигне решение в интерес на двете страни и европейската интеграция. Борисов и Заев обмениха информация относно подготовката за предстоящата среща на върха в Берлин в София.