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675 са новозаразените с коронавирус през последното денонощие в България, 7 от тях в Сливенско

09 ноември 2020 08:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 55
Коронавирус

675 са новозаразените с коронавирус през последното денонощие при направени 2 151 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Цифрите показват отново, че всеки трети от изследваните е заразен, но броят на излекуваните се доближава до новите случаи – оздравели са още 603 пациенти.

Разпределението на случаите по области е: Благоевград – 33; Бургас – 13; Варна – 19; Велико Търново – 4; Видин – 23; Враца – 13; Габрово – 13; Кюстендил – 46; Ловеч – 9; Монтана – 19; Пазарджик – 20; Перник – 11; Плевен – 26; Пловдив – 16; Разград – 15; Русе – 4; Сливен – 7; Смолян – 13; София област – 34; София (град) – 332; Шумен – 3 ; Ямбол – 2.

Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 75 160 души. От тях активните случаи са 49 087.

В болница остават 3 822 пациенти, 272 от тях в интензивно отделение. тежко състояние. Общо излекуваните са 24 408.

Починалите се увеличават с 33 – общо 1665 са жертвите на болестта у нас досега.

Снимка: pixabay.com

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